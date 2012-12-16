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亚洲 | 2012年 12月 16日 星期日 12:26 BJT

韩国数据: 11月出口年增率小幅下修至3.8%

路透首尔12月16日 - 周日韩国海关厅公布的修正数据显示,韩国11月出口较上年同期成长3.8%,略低于初值增幅3.9%,但仍为今年来首次出现连续增长.

关税厅数据显示,韩国11月进口较上年同期成长0.9%,略高于知识经济部12月1日发布的初值增幅0.7%.

韩国11月对欧盟出口较上年同期减少13.9%,对中国出口则同比增长10.5%.对美国出口较上年同期减少4.1%. 以下为韩国关税厅发布的11月外贸修正数据:

修正值 *初值 贸易收支(10亿美元) 顺差4.4 顺差3.8 出口额(10亿美元) 47.8 47.8

(较上年同期变动%) +3.8 +3.9 进口额(10亿美元) 43.4 43.3

(较上年同期变动%) +0.9 +0.7 * 初值为知识经济部2012年12月1日公布的数字.(完)

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