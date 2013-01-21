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货币新闻 | 2013年 1月 21日 星期一 08:22 BJT

韩国数据: 1月1-20日出口同比降9.7%,进口降13.2%--海关

路透首尔1月21日 - 路透基于周一公布的海关数据计算得出,韩国1月1-20日出口较上年同期下降9.7%.

韩国关税厅数据显示,该国1月1-20日出口额为262.7亿美元,上年同期为291亿美元.

1月1-20日进口额下降13.2%至277.7亿美元,上年同期为320亿.贸易逆差15.1亿美元.(完)

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