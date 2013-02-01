表格: 韩国1月出口较上年同期增长11.8%,贸易顺差初值为8.7亿美元

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透首尔2月1日 - 韩国知识经济部周五公布1月进出口与贸易收支数据如下:
1月 12月*
贸易收支 (10亿美元) 0.9 1.9
出口 (10亿美元) 46.1 45.0
(较上年同期变动百分比) +11.8 -5.7
进口 (10亿美元) 45.2 43.1
(较上年同期变动百分比) +3.9 -5.2
*为2013年1月14日公布的修正值
附注:
路透调查结果为,分析师预测1月出口较上年同期增10.6%,进口较上年同期上升2.4%.
1月出口年增长幅度为2012年2月增长20.4%以来最大.
据汤森路透计算,1月平均每工作日出口值为19.2亿美元,12月修正后为20.9亿美元
中国是韩国最大的出口市场,去年约占其出口的四分之一,其次是美国和欧盟.
以产品类别分,电子产品是最大出口品,所占比例略超五分之一,其次是汽车和工业机械.
参看韩国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN](完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。