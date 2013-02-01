表格: 韩国1月出口较上年同期增长11.8%,贸易顺差初值为8.7亿美元

路透首尔2月1日 - 韩国知识经济部周五公布1月进出口与贸易收支数据如下:

1月 12月*

贸易收支 (10亿美元) 0.9 1.9

出口 (10亿美元) 46.1 45.0

(较上年同期变动百分比) +11.8 -5.7

进口 (10亿美元) 45.2 43.1

(较上年同期变动百分比) +3.9 -5.2

*为2013年1月14日公布的修正值

附注:

路透调查结果为,分析师预测1月出口较上年同期增10.6%,进口较上年同期上升2.4%.

1月出口年增长幅度为2012年2月增长20.4%以来最大.

据汤森路透计算,1月平均每工作日出口值为19.2亿美元,12月修正后为20.9亿美元

中国是韩国最大的出口市场,去年约占其出口的四分之一,其次是美国和欧盟.

以产品类别分,电子产品是最大出口品,所占比例略超五分之一,其次是汽车和工业机械.