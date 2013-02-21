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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 08:44 BJT

韩国数据: 2月1-20日出口同比下降11.4%,进口减少7.7%

路透首尔2月21日 - 路透对海关机构数据计算显示,韩国2月前20天出口较上年同期下降11.4%,进口减少7.7%.

据韩国关税厅网站(www.customs.go.kr)公布数据,2月1-20日期间出口总额为258亿美元,进口286亿美元,贸易逆差为28亿美元.

路透计算显示,年初至2月20日出口较上年同期增长1.4%,进口下降0.8%.(完) (编译 王丽鑫; 审校 李爽)
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