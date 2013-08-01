表格：韩国7月出口较上年同期增长2.6%，进口增长2.7%

路透首尔8月1日 - 韩国产业通商资源部周四公布7月进出口与贸易收支初值如下:

7月 *6月

贸易收支 (10亿美元) 2.7 6.0

出口(10亿美元) 45.8 46.7

(较上年同期变动百分比) +2.6 -1.0

进口(10亿美元) 43.1 40.7

(较上年同期变动百分比) +2.7 -3.0

* 为2013年7月14日公布的修正值

附注:

- 路透调查结果为，分析师预测7月出口较上年同期成长5.0%，进口下降1.8%。

- 7月出口增长年率为5月以来最高，5月为3.1%。

- 7月进口六个月以来首度同比增长，也是2012年10月以来首次进口增长快于出口增长。

- 汤森路透计算显示，7月平均每工作日出口值为18.3亿美元，6月修正为21.7亿美元。

- 中国是韩国最大的出口市场，约占其出口的四分之一，其次是美国和欧盟。