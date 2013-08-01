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货币新闻 | 2013年 8月 1日 星期四 10:40 BJT

《韩国经济焦点》7月出口与制造业PMI数据暗示全球需求难以支持复苏

最近中国公布一系列数据均疲软，激发对中国维持经济成长动能能力的担心。分析师表示，尽管中国不容忍年增长率低于7%，但中国经济进一步减缓将打压韩国经济成长势头。

但目前来看，中国经济减速并未明显冲击韩国出口。

韩国产业通商资源部公布的数据显示，7月向中国出口额按美元计价较去年同期增长14.5%，表明中国需求未大幅放缓。中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)优于预期。

周四稍早公布的另一份数据显示，韩国7月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长1.4%，触及五个月高位，但仍低于韩国央行目标区间2.5-3.5%，因内需依然不振。

周四公布的另一份民间数据显示，韩国7月房价与前月持平，表明低迷的房地产市场可能在企稳。(完) (编译 李爽 审校 张荻)

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