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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 08:17 BJT

韩元汇率: 企划财政部长官称,将采取措施降低韩元波动

路透首尔1月23日 - 韩国企划财政部长官朴宰完周三表示,韩国将继续采取措施最大程度降低韩元 的波动性,因近几个月韩元快速升值对该国经济构成挑战.

"问题在于韩元的升值速度一直很快,主要经济实体几乎没有时间加以准备,"朴宰完在一次会议上称,"政府将继续努力来让韩元波动最小化,以便降低不确定性."

他还重申政府立场,即韩元升值速度是问题所在.(完)

(编译 王兴亚; 审校 张荻)

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