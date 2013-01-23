韩元汇率: 企划财政部长官称,将采取措施降低韩元波动

更新版 1-香港个股：中国联通停牌以待刊发内幕消息，对混改落实传闻不予置评
路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。
路透首尔1月23日 - 韩国企划财政部长官朴宰完周三表示,韩国将继续采取措施最大程度降低韩元 的波动性,因近几个月韩元快速升值对该国经济构成挑战.
"问题在于韩元的升值速度一直很快,主要经济实体几乎没有时间加以准备,"朴宰完在一次会议上称,"政府将继续努力来让韩元波动最小化,以便降低不确定性."
他还重申政府立场,即韩元升值速度是问题所在.(完)
(编译 王兴亚; 审校 张荻)
路透香港4月5日 - 中国三大电讯商之一的中国联合网络通信（香港）股份有限公司周三停牌以待发出一份有关该公司内幕消息的公告，惟公司方面对混改落实传闻不予置评。
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。