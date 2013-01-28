版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 28日 星期一 13:59 BJT

韩国汇市: 韩元/美元跌幅扩大至逾1%,受持续美元买盘拖累

路透首尔1月28日 - 韩国韩元兑美元 周一扩大跌幅至逾1%,因为境外投资者和进口商持续买入美元.

0543GMT时,韩元/美元 报1,086.8,日内下跌1.1%.这是2011年12月以来的最大单日跌幅.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐