韩国汇市: 韩元/美元跌幅扩大至逾1%,受持续美元买盘拖累

路透首尔1月28日 - 韩国韩元兑美元 周一扩大跌幅至逾1%,因为境外投资者和进口商持续买入美元.

0543GMT时,韩元/美元 报1,086.8,日内下跌1.1%.这是2011年12月以来的最大单日跌幅.(完)