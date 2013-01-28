韩国汇市: 韩元/美元跌幅扩大至逾1%,受持续美元买盘拖累

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透首尔1月28日 - 韩国韩元兑美元 周一扩大跌幅至逾1%,因为境外投资者和进口商持续买入美元.
0543GMT时,韩元/美元 报1,086.8,日内下跌1.1%.这是2011年12月以来的最大单日跌幅.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)