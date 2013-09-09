韩国学生家长求助占卜师为子女前程指点迷津

路透首尔9月3日(记者 Jane Chung) - Byun Mi-kyong安静地坐着，仔细聆听算命先生讲述她女儿能否考上心仪大学的每一句话。

韩国大学入学考试竞争激烈，这让韩国学生近乎绝望，有人甚至选择自杀。韩国最好的大学专业录取名额非常有限，而获录取则被视为拥有成功职业生涯的一个关键。

焦急的学生家长长期以来都有从占卜者那儿寻求子女学业表现的传统。现如今，Byun和其他人更希望通过占卜知道哪些课程和大学是最有前途的。

冒着夏日的酷暑，Byun前往位于首尔郊外的城南市(SeongNam)占卜者家中，说出女儿的名字和出生日期。占卜者说话慢条斯理，身着传统的白色韩服。

占卜者家里一个巨大的圣坛上供奉着金色神像，Byun与算命先生隔小桌相对而坐。

让Byun松了口气的是，算命先生说她女儿会考上梦寐以求的大学，特别是首字母以J、D或K开头的大学。19岁的女儿想去中央大学(Joongang，官方名称是Chung-Ang University)学习护理。

Byun在10分钟的占卜结束后说：“我没办法就这个问题与任何人进行推心置腹的沟通，但我可以跟他(占卜者)坦白说出我的想法。”

“这对我是个很大的帮助。”

占卜业者称，那些希望了解子女学业和职业前景的父母通常会很认真地对待获得的建议。咨询费一般是每小时5万-10万韩元(45-90美元)。

占卜者Choi Kuing-hun说：“如果我给家长提出建议，他们通常会盲目遵从。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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