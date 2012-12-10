分析：韩国新任总统将面对朝鲜难题

路透首尔12月10日电（记者 Jack Kim）---无论谁赢得12月19日的韩国总统大选，都会发现易怒而且难以预测的朝鲜已经做好了进攻和谈判的两手准备。

韩国总统候选人大多表示，将与朝鲜领袖金正恩谈判，结束现任总统李明博与朝鲜关系冷淡的局面。李明博的总统任期将於明年2月结束。

不过朝鲜前领导人金正日的“先军”政策在其过世後仍在执行，分析人士认为，下一任韩国总统或发现金正恩和金正日一样狡猾且难以对付。

保守派候选人、前总统朴正熙的女儿朴槿惠表示，她希望建立南北间新的“政治互信”。尽管1950-1953年的冲突过後南北朝鲜实现停火，双方严格来说仍处於战争中。

她的主要竞争对手、左翼政治家文在寅承诺与朝鲜进行无条件对话，以及提供援助。

金正日在位17年间，在韩国阳光政策下，朝鲜接受了4.5亿美元的韩国政府和民间援助。阳光政策意在维持朝鲜半岛和平。朝鲜在接受援助的同时，仍继续推进核武器开发和导弹项目。

“无论结果如何，往往是朝鲜在主导进程，”首尔朝鲜研究大学教授杨武仁（Yang Moo-jin）表示。

在“先军”政策指引下，朝鲜拥有100多万常规军，或很快展示可部署的核武器。

2010年，李明博切断对朝援助後，朝鲜军队炮击了韩国的延坪岛。外界还指责2010年朝鲜与一艘韩国军舰的沉没有关，此事导致46人丧生，朝鲜对此予以否认。

“阳光政策原本是为了让我们能够在冷战结束後掌握朝鲜半岛的未来。随後李明博上台，战争的威胁变得非常现实。”智库韩国世宗研究所的白鹤淳（Paik Hak-soon）指出。

金正恩起初看起来和其父金正日差别很大。金正恩在公共场合发表讲话，而金正日几乎没有这麽做过。金正恩的照片经常是在微笑和开玩笑，他年轻的夫人经常陪伴在他身边。

不过金正恩的政策和父亲很接近。朝鲜仍奉行经济、军事和政治独立，依托军队和金正日标榜的“枪杆子里面出政权”理论。

今年4月，朝鲜试射远程火箭。本月，朝鲜称将再次试射气象卫星。不过朝鲜周六表示，发射时间将推迟，但没有给出新的发射时间以及推迟的原因。

国际原子能机构称，卫星图片显示朝鲜在建造一个轻水核反应堆，并在推进铀浓缩。

这些举动将测试韩国下一任总统，朝鲜将试图充分利用韩国政策中不连贯的节点。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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