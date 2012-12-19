出口民调显示朴槿惠在韩国总统选举中领先

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透首尔12月19日 - 韩国三大三电视网周三进行的出口民调显示，保守党候选人、前总统朴正熙之女朴槿惠在韩国总统竞选中领先。
出口民调显示，朴正熙的得票率为50.1%，左翼党派候选人文在寅的得票率为48.9%。
上述调查由三家电视网进行，是在当地时间下午6点（北京时间北下午5点）投票结束后发布的。
昔日在其父朴正熙18年执政生涯中，由于朴正熙的妻子遭暗杀，“第一女儿”朴谨惠代行“第一夫人”的职责。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。