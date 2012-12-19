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时事要闻 | 2012年 12月 19日 星期三 18:01 BJT

出口民调显示朴槿惠在韩国总统选举中领先

路透首尔12月19日 - 韩国三大三电视网周三进行的出口民调显示，保守党候选人、前总统朴正熙之女朴槿惠在韩国总统竞选中领先。

出口民调显示，朴正熙的得票率为50.1%，左翼党派候选人文在寅的得票率为48.9%。

上述调查由三家电视网进行，是在当地时间下午6点（北京时间北下午5点）投票结束后发布的。

昔日在其父朴正熙18年执政生涯中，由于朴正熙的妻子遭暗杀，“第一女儿”朴谨惠代行“第一夫人”的职责。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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