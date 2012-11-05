特写：韩国高考复读生的苦行僧生活

路透韩国光州11月5日电(记者 Ju-min Park/Jane Chung)---韩国首尔市郊的一所学校禁止男女生说话，在这里，监控摄像头观察着学生的一举一动。这里的学生接触不到电视、网络、手机或是MP3。

欢迎一睹韩国高考复读生在寄宿学校的苦行僧生活。这里的学生怀着对名校和名企职位的向往，准备花九个月时间再次备战韩国高考。

20岁的Um Hee-joon表示：“学习的时候，就连去趟卫生间也很难，即便我想去。早起也很难。”

今年的韩国高考定在11月8日。

韩国一年一度的高考充满了压力，导致很多学生陷入绝望，有的甚至选择结束自己的生命。根据韩国统计局的数据，年龄在15-19岁之间的自杀者，有超过50%的人是因“学习成绩和高考”而自杀。

更可怜的是那些成千上万的复读生，他们约占总考生数量的20%。他们并非不用功，只是因为他们在首次高考中没能实现自己和父母的期望，然後便复读一年。

根据政府数据，今年的考生人数大约有14万，其中有21%的考生是往届高中毕业生。

教育专家称，在首尔某些地区，中产阶级父母对子女的要求更为严格，这种毕业生占考生总数的逾50%。

那些心意已决或已然绝望的学生，可能会决定在私立寄宿学校再花九个月时间学习，把自己除了睡觉的全部时间都用来准备这场考试。

韩国有大约40所类似的私立寄宿学校，首尔市郊光州(Gwangju)的这所名为Deung Yong Moon的学校是其中一所，该校80%的学生为男性。

尽管男女学生同在一个班级，但他们不可以同时去小卖部，吃午饭时也是分开排队，分桌吃饭。约会更是不被允许。

学校的早起铃声于早晨六点半敲响，除集体锻炼、吃饭和片刻休息外，直到深夜，所有的时间都用来学习学习再学习。

寄宿学校的学生接触不到电视、网络、手机或MP3。男女生分别穿蓝色和红色衣服。

20岁的Cho Hwan说：“我在这里觉得快要窒息了。我列出了考试结束後要做的100件事。我最想去旅行。”

“我想，如果我再复读一年，我的分数或许会更高，但也不会高很多。”

为保证学生不浪费一分一秒，学校里设有80多个闭路电视摄像头。学校管理人员监控着学生的一举一动，防止学生们在学习期间打盹。

“犯规”的学生将会得到一张“黄牌”。最严重的可能会被开除。

该校校长Han Sang-hee表示：“学生们都是自由散漫地长大，被惯坏了。”

“我们（校方和学生）均认为，通过严格的纪律和军事化管理，学校将能够助他们挖掘出最佳能力。所以，学生们对此也能接受。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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