韩国计划努力让出口市场多样化 降低对中国和美国的依赖

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透首尔2月27日 - 韩国政府周一表示，计划积极加大努力，让出口市场更加多样化，降低对中国和美国的依赖。该国部长们开会研究促进贸易与投资问题。
为了应对全球保护主义增强的可能性，韩国表示将面向新兴经济体，包括印度、南亚各国和中东国家。
“我们将灵活应对正在变差的贸易环境，让我们的出口市场更加多样化，进军东南亚国家联盟(ASEAN)各国及印度等快速增长的地区，”韩国政府表示。
作为这些努力的一部分，韩国将致力于出口化妆品等消费品、医药产品、农产品和时装。
韩国周三将公布2月贸易收支初值。企划财政部长官柳一镐上周表示，预计2月出口连续第四个月增长。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
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路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。
路透纽约5月23日 - 美国总统特朗普有关出售2.7亿桶美国原油储备的提议，可能产生意想不到的结果，实际上帮助石油输出国组织(OPEC)平衡全球油市。