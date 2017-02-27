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国际财经 | 2017年 2月 27日 星期一 09:36 BJT

韩国计划努力让出口市场多样化 降低对中国和美国的依赖

路透首尔2月27日 - 韩国政府周一表示，计划积极加大努力，让出口市场更加多样化，降低对中国和美国的依赖。该国部长们开会研究促进贸易与投资问题。

为了应对全球保护主义增强的可能性，韩国表示将面向新兴经济体，包括印度、南亚各国和中东国家。

“我们将灵活应对正在变差的贸易环境，让我们的出口市场更加多样化，进军东南亚国家联盟(ASEAN)各国及印度等快速增长的地区，”韩国政府表示。

作为这些努力的一部分，韩国将致力于出口化妆品等消费品、医药产品、农产品和时装。

韩国周三将公布2月贸易收支初值。企划财政部长官柳一镐上周表示，预计2月出口连续第四个月增长。(完)

(编译 张涛；审校 杜明霞)

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