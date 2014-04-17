韩国翻船客轮搜救进入第二天 有约290人失踪

韩国“岁月号”客轮周三发生沉船事件，目前仍有大约290人失踪，搜救工作周四仍在进行。“岁月号”客轮上载有大约450名乘客，其中有近340人是来自首尔附近檀园高中的师生。目前已有179人获救，经证实有6人遇难。“岁月号”于1994年在日本竣工，服役18年后退役，后出售给韩国清海镇海运公司，改造后于2013年投入使用，主要往返仁川和济州航线。图为一艘参与搜救的船只经过“岁月号”。路透