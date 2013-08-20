韩国国产战斗机下线 瞄准亚洲防务市场

图为8月14日在KAI拍到的T-50i尖端训练机。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透韩国泗川8月19日（记者 Ju-min Park） - 以制造高科技消费电子产品、汽车和船舶闻名的韩国现在盯上了战斗机出口，因预期未来十年亚洲对武器的需求将大幅增长。

韩国首架国产轻型战斗机FA-50周二将从南部城市泗川的韩国航空工业公司（KAI）(047810.KS)组装厂下线。

该公司人士称，他们计划未来30年出口大约1,000架FA-50和T-50战斗机，重点市场是东南亚、东欧和美洲。

“东南亚和南美国家认为FA-50很有吸引力，”KAI外事部门高层人士Park Jeong-soo告诉记者。

根据IHS简氏6月发布的贸易平衡报告，到2021年，全球防务预算将增长9.3%至1.65万亿美元。该报告还指出，到2021年，亚太地区防务预算可能超过北美，较2013年增长35%至5,010亿美元。

韩国还在计划在美国国防承包商的帮助下，开发一种体型大得多的KF-X型战斗机，不过预算紧缩令这项计划延后了。

韩国空军订购了20架FA-50，用以替换老旧的Northrop F-5战斗机。

韩国一家网络媒体报道称，KAI在与菲律宾谈判，本月可能达成一项价值4.6亿美元的12架FA-50战斗机销售协议。

由于此事件的敏感性，KIA总部的官员拒绝置评。

KAI执行长Ha Sung-yong表示，尽管韩国在汽车和造船等传统出口市场面临激烈竞争，韩国的航空工业将增长强劲。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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