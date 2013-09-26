韩国寻求隐形战机或不只为威慑朝鲜

路透首尔9月26日（记者 Joyce Lee/Ju-min Park） - 韩国决定否决波音(BA.N)供应60架F-15SE战机的投标，对采购战机项目进行重新招标。专家称，韩国该决定是出于对隐形技术的考虑，不过鉴于朝鲜空防能力薄弱，此举理由或许不够充分。

韩国国防部将第五代战机作为优先选择机型后，原本被认为价格过高的洛克希德马丁(LMT.N)F-35A战机，在数十亿美元大单的竞夺中名列前茅。

波音F-15SE是投标中符合预算的唯一战机，本来有望赢得价值8.3万亿韩元（77亿美元）的招标项目，但韩国前军方高层和执政党议员却认为这款战机没有隐形性能。

但专家称，宿敌朝鲜的空防能力，并不足以让韩国放弃F-15SE，转而支持隐形战机。

“（朝鲜）空军基本上处于停摆状态，飞行员没有任何经验可言，而且该国从1950年代开始才有了空防，因此韩国使用传统战机取得对朝鲜的空中优势应当不难，”德国Schmucker Technologie资深分析人士席勒（Markus Schiller）说。

不过，由于朝鲜可能有核武器，支持重新招标的人士表示，只要有了隐形战机，就可以威慑朝鲜。朝鲜今年2月进行第三次核试验，引发外界担心该国可能有核武器。

一些国防专家称，韩国青睐先进战机可能不只为了威慑朝鲜。日本也在采购F-35战机，中国则正在研发歼-20隐形战机。

此外，韩国将于2015年从美国收回部队作战指挥权，意味着该国必须考虑减少依赖美国空军的长远之策。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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