韩国一医院发生火灾 21人丧生

背景资料：法国大选首轮投票四强相争 谁将晋级第二轮？
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透首尔5月28日 - 韩国乡下一家接纳慢性病老年患者的医院周三发生火灾，导致21人丧生，另有8人受伤；这是韩国本周出现的第二次重大火灾。
该医院位于韩国西南部的全罗南道。消防官员称，火灾发生于半夜，很快就被扑灭，但受害者大多是无法行走或自由移动的老年患者，因此伤亡人数较大。
一名警官在电话中表示，警方扣留了一名有纵火嫌疑的81岁男子，后者正在接受盘问。监控录像显示他走进了一个空房间，而该房间被认为是火灾开始的地方。
该警官指出，这名男子是该医院的病人，患有痴呆症。
韩国媒体报导称，该医院接纳的都是需要长期照顾的病人，很多患有痴呆症或中风导致的行动不便。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透首尔4月20日 - 美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)称，美国正在研究针对朝鲜核项目对其施压的方法，而朝鲜国家媒体警告美国当心“超强的先发制人打击”，声称“不要惹我们”。