韩国一医院发生火灾 21人丧生

路透首尔5月28日 - 韩国乡下一家接纳慢性病老年患者的医院周三发生火灾，导致21人丧生，另有8人受伤；这是韩国本周出现的第二次重大火灾。

该医院位于韩国西南部的全罗南道。消防官员称，火灾发生于半夜，很快就被扑灭，但受害者大多是无法行走或自由移动的老年患者，因此伤亡人数较大。

一名警官在电话中表示，警方扣留了一名有纵火嫌疑的81岁男子，后者正在接受盘问。监控录像显示他走进了一个空房间，而该房间被认为是火灾开始的地方。

该警官指出，这名男子是该医院的病人，患有痴呆症。

韩国媒体报导称，该医院接纳的都是需要长期照顾的病人，很多患有痴呆症或中风导致的行动不便。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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