韩国严阵以待 若遭攻击立即开火

路透韩国涟川郡2月8日（记者 Ju-min Park） - 面对朝鲜准备进行第三次核试验，韩国边境部队已接到命令，如果遭到朝鲜攻击将立即还击。这令两国的小规模冲突面临升级之虞。

三年前因未立即回应朝鲜炮击遭到指责后，韩国国防部放宽了必须经指挥部官员批准后才可回应的相关规定。

“我们将即刻回应敌方的任何挑衅，”驻扎在距朝韩分界线仅800米的“Invincible Typhoon”军营29岁的连长Kim Sang-min说。

韩国国防部以担心国家安全为由，不愿透露新命令的具体内容。韩国国防部长金宽镇（Kim Kwan-jin）去年曾敦促士兵去“自动反击……直到敌人投降”。

对于在军事上受控于美国的韩国而言，进行立即还击似乎不太可能，但这还是引发外界担心朝韩的小规模冲突可能升级。

朝鲜发表挑衅言辞，称很快将进行第三次核试验，并会采取“更激烈”的措施。这导致朝鲜半岛局势再次升级。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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