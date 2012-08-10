韩国金融监督管理局计划对渣打和汇丰展开抽查

韩国金融监督管理局(FSS)周四称，本月将对渣打银行和汇丰控股的韩国当地业务展开抽查，因两家银行在其他国家受到洗钱指控。渣打银行发言人称，该行在韩国的分支并未涉及遭指控的活动；汇丰韩国分支发言人表示将适时提供所有FSS要求的资讯，并全力配合调查。