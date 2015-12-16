韩国政府下调2016年经济成长率预估至3.1% 寄希望于国内消费

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透世宗12月16日 - 韩国调降明年经济成长率预估，将希望寄托在民间消费上，预料表现迟滞的出口对经济成长的帮助不大。
韩国企划财政部预估，明年实质经济成长率为3.1%，略低于今年稍早预估的3.3%。
企划财政部周三表示，近期降息及全球油价下跌的效应料将提振消费者支出，政府计画维持扩张性政策以扶持经济。
企划财政部同时预估今年经济成长率为2.7%，与韩国央行的预估一致。
“目前海外并非处于最佳状态。全球贸易据称将好转，但(对我们而言)可能不足够，而且还有和美国升息相关的不确定因素，”韩国企划财政部官员Jeong Eun-bo称。
消费者信心可能持续回升，但韩国面临劳动人口萎缩且快速老龄化的风险，具经济活动力人口预计可能在明年触顶，在2017年开始下滑。
根据韩国统计局，韩国去年家庭实质平均消费倾向下降至1998年以来最低的百分比水平。该项指标为衡量家庭把多少收入花在商品及服务。
家庭债务攀升也可能令明年消费力道受限，特别是如果美联储升息，韩国利率也开始攀升的话。
自去年以来，韩国央行已四次降息，每次都调低25个基点，目前政策利率处于1.50%的记录低位。
最近一次降息行动发生在今年6月，分析师对未来政策的预估分为两派，一派认为央行将在很长时期内按兵不动，另一派则预计明年初还将降息一次。
企划财政部补充道，将把11月中旬推动的全国性优惠促销发展为定期的促销活动，还将努力吸引更多中国游客，因为不能继续仅依靠出口推动经济发展。
企划财政部称，今年出口料将减少7.3%，由于全球需求降温，且韩国最大的贸易伙伴--中国的增长放缓。
该部门预计消费将推动明年通胀年率达到1.5%，此前预估为1.3%。(完)
(编译 张明钧/李婷仪/徐文焰 审校 李爽/王丽鑫)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。