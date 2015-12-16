韩国政府下调2016年经济成长率预估至3.1% 寄希望于国内消费

路透世宗12月16日 - 韩国调降明年经济成长率预估，将希望寄托在民间消费上，预料表现迟滞的出口对经济成长的帮助不大。

韩国企划财政部预估，明年实质经济成长率为3.1%，略低于今年稍早预估的3.3%。

企划财政部周三表示，近期降息及全球油价下跌的效应料将提振消费者支出，政府计画维持扩张性政策以扶持经济。

企划财政部同时预估今年经济成长率为2.7%，与韩国央行的预估一致。

“目前海外并非处于最佳状态。全球贸易据称将好转，但(对我们而言)可能不足够，而且还有和美国升息相关的不确定因素，”韩国企划财政部官员Jeong Eun-bo称。

消费者信心可能持续回升，但韩国面临劳动人口萎缩且快速老龄化的风险，具经济活动力人口预计可能在明年触顶，在2017年开始下滑。

根据韩国统计局，韩国去年家庭实质平均消费倾向下降至1998年以来最低的百分比水平。该项指标为衡量家庭把多少收入花在商品及服务。

家庭债务攀升也可能令明年消费力道受限，特别是如果美联储升息，韩国利率也开始攀升的话。

自去年以来，韩国央行已四次降息，每次都调低25个基点，目前政策利率处于1.50%的记录低位。

最近一次降息行动发生在今年6月，分析师对未来政策的预估分为两派，一派认为央行将在很长时期内按兵不动，另一派则预计明年初还将降息一次。

企划财政部补充道，将把11月中旬推动的全国性优惠促销发展为定期的促销活动，还将努力吸引更多中国游客，因为不能继续仅依靠出口推动经济发展。

企划财政部称，今年出口料将减少7.3%，由于全球需求降温，且韩国最大的贸易伙伴--中国的增长放缓。

该部门预计消费将推动明年通胀年率达到1.5%，此前预估为1.3%。(完)