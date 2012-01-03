全球经济已进入一个低增长的新时期--李明博

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透首尔1月2日电---韩国总统李明博周一表示,全球经济并非是简单的暂时性滑坡,而是已经进入了一个低增长的新时期,他还承诺将采取措施降低通胀率;韩国的通胀率去年升至三年高位.
李明博在新年讲话中重申,政府今年的政策重点是将通胀率降至接近3%的水平.2011年韩国平均通胀率达到4%.
"(经济困难的)浪潮今年可能要大得多.全球经济并非是暂时性放缓,而是已经进入了一个低增长的新时期,"李明博说.
此外,韩国企划财政部长官朴宰完也在其新年致辞中表示,今年上半年欧元区财政危机可能达到最严重的时点.
李明博承诺将把政策聚焦于通胀,虽然欧洲和其它主要经济体的需求降温,已令韩国经济放缓.
今年韩国将迎来两项全国性选举.李明博领导的大国家党正因民众不满贫富差距拉大、物价高企和就业增长不理想,而面临支持率下降的打击.
2013年初李明博的总统任期将结束.根据韩国宪法,他将不能竞选连任.(完)
--编译 王洋;审校 龚芳
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