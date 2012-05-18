子女海外求学 韩国“留守爸爸”日渐增多

路透首尔5月17日电(记者 Jin Kyu Kang)---不同于办公室的其他同事，Choi Chang-young总是不愿下班，因为下班後他不得不回到自己空荡荡的家中。

现年45岁的Choi说：“我有种深深的孤独感，因为家里没有妻子和孩子等我回家，只有黑暗。”他的家位於首尔南部120公里处的清州(Cheongju)。

越来越多的韩国家庭在子女十多岁时将他们送出国外读书，留下父亲留守国内，Choi便是其中之一。他们希望借此让子女逃离韩国高压重重的教育体制，并能学习英语，这将有助於他们获得更好的教育和工作机会。

通常妻子会跟着孩子一起出国，只留下父亲在国内工作赚钱养家。韩国人将这种人称为“鹅爸爸”(goose father)。

Choi表示：“我去年将我的两个儿子和妻子送到了密歇根。一个九年级，一个六年级。”

“我希望他们能享受他们的学生时代，经历各种不同的事情，而不是整天疲於应付考试，而韩国多数学生都在这麽做。”

“鹅爸爸”是指那些定期探访远在异国他乡家人的父亲，就像鹅每年都会定期迁徙。“鹰爸爸”(eagle fathers)是指那些非常富裕，可随时探访异国亲人的人，而“企鹅爸爸”(penguin fathers)则指那些完全不知家人何时能再次团聚的人。

韩国这种因子女教育而导致家庭分隔的现象出现於20世纪90年代末期，因韩国社会英语学习日渐成风，且家长希望子女逃离国内教育体制的残酷竞争。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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