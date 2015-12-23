韩国计划在2016年上半年用掉58%的预算支出 以提振经济

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透首尔12月23日 - 韩国政府周三表示，计划明年上半年用掉58%的当年预算支出，以刺激疲弱的经济。
“考虑到经济成长缓慢和我们的财政状况，我们明年上半年支出金额将与今年上半年相近，”韩国企划财政部在声明中表示。该部表示，明年第一季计划用掉29.2%的全年支出预算，以防止消费迟滞。
韩国通常在上半年支出较大部分的全年预算，使政府支出取得最大的经济效果。
韩国明年支出预算为386.4万亿(兆)韩元(3,301.2亿美元)，比今年增加2.9%。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。