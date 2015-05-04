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路透中文国际短讯 | 2015年 5月 4日 星期一 11:03 BJT

韩国首尔计划拆除江南区最后一处贫民窟

九龙村是首尔江南区最后一个贫民区，预计将于今夏开始拆除。首尔市和江南区官员12月就重建计划达成协议，将建设数以千计的廉价住房，包括提供给现有贫民区居民的补贴性住房。路透
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