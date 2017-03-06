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时事要闻 | 2017年 3月 6日 星期一 09:54 BJT

韩国代理总统黄教安要求迅速部署萨德反导系统

路透首尔3月6日 - 韩国代理总统黄教安周一称，韩国应迅速完成部署萨德(THADD)导弹防御系统。周一稍早朝鲜发射了四枚导弹。

“我们应迅速完成部署萨德导弹系统，获得针对朝鲜核导弹的防御系统，”黄教安在主持国家安全委员会时的开场发言中说道。

朝鲜周一清晨发射四枚弹道导弹。日本称其中有三枚落入了日本的专属经济区。这是朝鲜针对美韩军演的明显挑衅举动。(完)

(编译 王琛；审校 张涛)

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