韩国代理总统黄教安要求迅速部署萨德反导系统

英国警方又逮捕两名与曼彻斯特爆炸案有关的男子
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透首尔3月6日 - 韩国代理总统黄教安周一称，韩国应迅速完成部署萨德(THADD)导弹防御系统。周一稍早朝鲜发射了四枚导弹。
“我们应迅速完成部署萨德导弹系统，获得针对朝鲜核导弹的防御系统，”黄教安在主持国家安全委员会时的开场发言中说道。
朝鲜周一清晨发射四枚弹道导弹。日本称其中有三枚落入了日本的专属经济区。这是朝鲜针对美韩军演的明显挑衅举动。(完)
(编译 王琛；审校 张涛)
路透5月25日 - 大曼彻斯特警方周四在推特上发文称，英国警方又逮捕了两名与曼彻斯特爆炸案有关联的男子，拘留人数至此增至八人。
路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。