韩国代理总统黄教安要求迅速部署萨德反导系统

独家：美国参院共和党领袖担心医保法案难通过 但对税改感到乐观

路透华盛顿5月24日 - 美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三表示，他还不清楚共和党要如何获得足够多的支持票来通过废除奥巴马医保的法案，但表示对另一个重头戏--税改法案持乐观态度。