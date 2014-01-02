现代和起亚今年汽车销量增长料为2003年来最弱

2013年11月26日在首尔拍到的现代汽车新款Genesis车型。 REUTERS/Kim Hong-ji

* 现代与起亚2014年计划销量增长4%

* 2013和2012年分别增长6%和8%

* 日圆迅速贬值有利于日本车商出口

路透首尔1月2日 -韩国汽车生产商--现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)预测其今年销量增长为2003年以来最弱，因日圆贬值刺激了日本车商的出口。

这两家公司周四在监管文件中称，计划今年提升全球销量4%，总计达到786万辆。增长将主要来自主要车型的改款版本，以及在中国扩大产能。

这个增长预估是自2003年增长2.3%以来最低，与它们在全球金融危机期间的高速增长相比堪称惨淡。

这是现代汽车集团主席郑梦九面临的新考验。由于市场份额下滑，该公司调整了在美国的管理层。此外，德国的竞争对手也在蚕食以往坚不可摧的韩国国内市场。

“随着全球经济步入低增长时期，公司之间的竞争在加剧，”郑梦九在给员工的新年致辞中称。

2014年全球汽车市场销量亦预计增长4%。现代和起亚2010年销量增幅曾高达24%，因韩元贬值使其能够以较低价格推出时尚和功能丰富的新款汽车。

但这种价格优势已经减弱。2013年韩元兑日圆累计上涨了逾22%。此外，日圆兑美元亦下跌，这让丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)和日产汽车(7201.T)等日系汽车制造商的出口产品在价格上更有竞争力。

现代周四在监管文件中称，今年销售目标为490万辆；起亚销售目标为296万辆。

两家公司表示，2013年共计出售756万辆汽车，增长6%，中国和巴西市场销量增长抵消了国内销售低迷的影响。欧盟与韩国达成自由贸易协定，给福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE) 等汽车制造商在韩国的销售带来助力。

现代和起亚2013年销量好于最初目标741万辆，但6%的增幅不及2012年的8%，且是连续第三年增幅下滑。

现代汽车股价2013年累计上涨8%，在主要汽车制造商中表现最逊，丰田汽车和通用汽车(GM.N)同期涨幅分别为60%和41%。(完)

(编译 李春喜/许娜；审校 张涛)

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