IAEA：朝鲜若进行核试验不会感意外

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透瑞士5月4日电---国际原子能总署(IAEA)署长天野之弥周五表示,如果朝鲜再进行一次核试验他也不会感到意外.
"我们没有现场的核查人员.我们在密切地追踪态势发展.还没有确切的信息或情报,但如果朝鲜进行核试验,我也不会感到意外,"天野之弥在瑞士St Gallen市的会议上表示.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。