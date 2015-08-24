朝韩通宵谈判至周一早间 试图打破僵局

路透首尔8月24日 - 朝鲜(北韩)和韩国双方领导人的高级代表周日通宵谈判，一直持续到周一早间，试图缓解处于武装冲突边缘的朝鲜半岛局势。

这场谈判从周六晚间开始，持续到周日凌晨，随后在周日下午重新开始。韩国总统府在周日2200 GMT过后不久对路透表示，谈判一直持续到周一早晨。

朝韩双方均处于高级军事警戒状态。

韩国国防部称，朝鲜在边境部署的火炮力量是平常的两倍，而且有50多艘潜艇离开基地。

韩国表示，没有停止反朝广播宣传的计划。韩国的反朝广播宣传引燃了朝鲜半岛最新僵局。

韩国总统府周日早晨发布的简要声明称，双方讨论了消除紧张局势以及改善关系的途径。电视画面显示，会谈开始时双方代表握手，但笑容僵硬。

首尔建国大学的统一人文学研究学院教授Jeon Young-sun表示，“双方承受着很大压力，要在谈判中取得一定成果。”他说这次高级别谈判的时长可能是前所未见的。

“朝鲜希望韩国停止反朝广播宣传，但韩国在没有取得任何成果之前做不到这一点，”Jeon说。

这次双方紧张局势始于本月稍早，当时两名韩国士兵在双方边境因踩到地雷而受伤，但朝鲜否认埋设地雷。几天之后，朝鲜开始在边境进行扩音器广播宣传。上周四双方冲突升级，朝鲜向韩国发射四发炮弹，韩国也向朝鲜发射了29枚炮弹。朝鲜宣布进入“准战争状态”，并将周六设为韩国停止广播宣传的截止期限。该截止期限过后，尚未有双方冲突报导。(完)

(编译 杜明霞；审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。