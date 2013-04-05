韩国统一部长：若员工安全受到威胁 愿撤离开城工业区员工

路透首尔4月5日 - 朝鲜半岛紧张局势升温之际，韩国统一部长柳吉在周五表示，如果员工安全受到威胁，韩国愿意将开城工业区的员工撤离。开城工业区由韩国和朝鲜联合经营.

柳吉对外国媒体表示：“当形势要求我们这么做时,我们愿意将韩国员工撤离,以确保他们的安全。”

朝鲜本周拒绝数百名韩国工人进入该工业园区。在韩国和同盟美国加紧在朝鲜半岛内部及附近防务部署的背景下，朝鲜措辞的激烈程度达到新高点。(完)