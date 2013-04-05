韩国统一部长：若员工安全受到威胁 愿撤离开城工业区员工

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透首尔4月5日 - 朝鲜半岛紧张局势升温之际，韩国统一部长柳吉在周五表示，如果员工安全受到威胁，韩国愿意将开城工业区的员工撤离。开城工业区由韩国和朝鲜联合经营.
柳吉对外国媒体表示：“当形势要求我们这么做时,我们愿意将韩国员工撤离,以确保他们的安全。”
朝鲜本周拒绝数百名韩国工人进入该工业园区。在韩国和同盟美国加紧在朝鲜半岛内部及附近防务部署的背景下，朝鲜措辞的激烈程度达到新高点。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 李婷仪)
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)