路透韩国坡州9月16日 - 韩国工人周一进入朝鲜开城工业区，该园区在朝韩因军事紧张而关闭五个月之后，重新恢复运作。

朝鲜在4月撤离5.3万名工人之后，象征两韩友好的开城工业园区即形同停摆，但朝韩举行会谈之后，双方关系开始融冰。

数以百辆满载原物料的韩国货车跨越边境驶进朝鲜。工人们排队等着换美元，并接受象征朝韩工人友谊的韩国香菸。

开城工业区是朝鲜经济命脉，有123家韩国企业进驻，他们所生产的家庭用品每年与韩国的贸易额接近20亿美元，每年提供朝鲜工人的薪资有8千万美元。

开城工业园区是朝韩仅存的联合项目。此前韩国因朝鲜对韩国游客开枪，加上2010年一艘韩国舰艇沉没，韩国指责是朝鲜所为，从那以后韩国就中断对朝鲜的大多数援助。

韩国统一部说，有820名韩国商人及工人计划周一至开城。(完)

(编译 李婷仪 审校 高琦)

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