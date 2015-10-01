腾讯与eBay联手Kakao竞标新的韩国互联网银行牌照

路透首尔10月1日 - 韩国最大移动讯息应用的运营商Kakao Corp(035720.KQ)表示，腾讯控股(0700.HK)与eBay(EBAY.O)已经与其联手竞标新的韩国互联网银行牌照。

Kakao的一名发言人表示，如果能够获得牌照，腾讯与eBay将通过子公司进行投资，预计将在银行中占有4%或者更低的份额。他拒绝就财务条款置评。

预计今年韩国将发放一或两张互联网银行牌照。已知有至少三家参与竞标，Kakao是其中之一。

互联网银行提供银行与金融服务，没有实体分支。(完)