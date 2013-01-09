韩国青少年学骑马戒网瘾

路透韩国仁川1月9日（记者 Daum Kim/Eunhye Shin） - 四个月前，一名韩国女孩曾深陷网络色情内容，其父母对此已经无计可施。

但是，现在受益于骑马疗法，他们的女儿似已重新找回了自己的生活。

韩国是全球网络普及程度最高的国家之一，近三分之二韩国人拥有智能手机，网瘾已经变成一个严重问题。政府数据显示，68万10-19岁青少年上网成瘾，占这个年龄段人口的10%左右。

“我过去每天玩电脑7个小时，父母外出旅行时，甚至会玩个通宵，”这名14岁的女孩说道。她仅说出自己姓金。

金的父母尝试用艺术、音乐课程，以及不厌其烦的指责，来试图消除女儿的网瘾。

当所有这些努力都不起作用之后，她的学校建议去骑马康复中心试试，这是个利用骑马来治疗情绪和行为失常的组织。该组织认为这是很多人沉迷网络的一个原因。

“我很在乎马，琢磨如何骑得更好，这使我对电脑和网络不再感兴趣，”这名女孩说道。她戴着一副眼镜，在距离首尔约40公里的这家康复中心进行治疗。

她在这里还接受多种不同的专业咨询服务，但是金认为骑马的帮助最大。她和马无疑已经建立了一种感情联系，她会先亲密地拍拍她的马，然后再奔向雪地。

“马是一种任何人都能很容易与之建立感情的动物，”这家中心的骑马教练Yoon Ga-eun称。

韩国骑马协会拥有两处治疗中心，每天大约有50人接受各种课程，治疗包括抑郁、多动和网瘾等问题。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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