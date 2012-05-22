独家：韩国将自7月起停止进口伊朗原油--消息

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
路透首尔5月21日电---韩国将自7月1日起成为首个停止进口伊朗原油的主要亚洲买家,届时欧盟的保险禁令也将进一步限制伊朗原油出口.
两名消息人士周一表示,韩国最大炼油商SK Energy(096770.KS)将在欧盟禁令生效後停止进口伊朗原油.
上个月,行业消息人士表示,韩国进口伊朗原油的唯一另外一家炼油商Hyundai Oilbank将自6月起停止进口.
伊朗日产220万桶原油,多数销往亚洲,最大的四个买家--中国、印度、日本和韩国都在亚洲.
为了减少伊朗原油收入使其停止核项目,美国和欧盟实施的的制裁措施增加了购买伊朗原油的难度,欧盟即将生效的伊朗原油保险禁令目前也证明是一个有效的手段,使伊朗的所有亚洲买家难以获得保险.
由於未获准向媒体透露韩国政府认为政治上的敏感问题,消息人士要求匿名.
"在6月初收取了200万桶伊朗原油船货之後,SK Energy不会再购买伊朗原油,"其中的一名消息人士表示."SK Energy将不会进口7月到货的伊朗原油."
根据长期供应协议,SK Energy曾同意今年每日进口13万桶伊朗原油,Hyundai Oilbank也同意每日进口7万桶.
两家炼油商拒绝对他们的计划置评.(完)
--编译 李春喜;审校 张荻
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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