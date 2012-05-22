独家：韩国将自7月起停止进口伊朗原油--消息

路透首尔5月21日电---韩国将自7月1日起成为首个停止进口伊朗原油的主要亚洲买家,届时欧盟的保险禁令也将进一步限制伊朗原油出口.

两名消息人士周一表示,韩国最大炼油商SK Energy(096770.KS)将在欧盟禁令生效後停止进口伊朗原油.

上个月,行业消息人士表示,韩国进口伊朗原油的唯一另外一家炼油商Hyundai Oilbank将自6月起停止进口.

伊朗日产220万桶原油,多数销往亚洲,最大的四个买家--中国、印度、日本和韩国都在亚洲.

为了减少伊朗原油收入使其停止核项目,美国和欧盟实施的的制裁措施增加了购买伊朗原油的难度,欧盟即将生效的伊朗原油保险禁令目前也证明是一个有效的手段,使伊朗的所有亚洲买家难以获得保险.

由於未获准向媒体透露韩国政府认为政治上的敏感问题,消息人士要求匿名.

"在6月初收取了200万桶伊朗原油船货之後,SK Energy不会再购买伊朗原油,"其中的一名消息人士表示."SK Energy将不会进口7月到货的伊朗原油."

根据长期供应协议,SK Energy曾同意今年每日进口13万桶伊朗原油,Hyundai Oilbank也同意每日进口7万桶.

两家炼油商拒绝对他们的计划置评.(完)

--编译 李春喜;审校 张荻

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