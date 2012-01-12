韩国总理出访寻求减轻伊朗制裁影响

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月（更新版）
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透首尔1月12日电---韩国国务总理金滉植周五起将出访阿曼和阿联酋(阿拉伯联合大公国),讨论石油供应问题.韩国正寻求免於受到美国加强制裁伊朗影响,也在考虑降低从伊朗进口原油等可能性.
韩国是全球第五大原油进口国,购买的石油中有10%来自伊朗.
炼油企业和行业人士本月稍早称,韩国炼油商与伊朗签订的2012年供应协议规模略高於上年,但炼油商仍密切关注潜在的替代选择.
新年前夜,美国总统奥巴马签署法案,制裁措施可能使炼油商7月起无法支付从伊朗采购的石油.
伊朗政府已警告,若制裁该国原油出口,伊朗可能封锁石油运输咽喉要塞霍尔木兹海峡.
日本财相周四与美国财长盖特纳会谈後,承诺逐步削减从伊朗的石油进口,以支持美国因伊朗核项目争端而对发起的制裁.而印度政府则向告知该国炼油商降低对伊朗原油的依赖度.
韩国总理办公室声明称,金滉植将於周四离开首尔,前往阿曼和阿联酋,以建立"稳定的能源供应基础".
当被问及是否会讨论美国制裁和增加从海湾国家进口原油时,一名总理办公室的消息人士通过电话向路透表示,"他将会见阿曼商务部长,有可能会讨论此类问题."
韩国国家石油公司(Korea National Oil Corp)数据显示,韩国2011年1月至11月进口原油8.46亿桶,从阿联酋和阿曼进口的原油分别占10%和2%.
韩国知识经济部一名消息人士透露说,"我们现在正在考虑若需削减伊朗原油进口时的各种措施.如果需要减少,应该减少多少;如果不需要,我们又能怎样处理这个问题,我们与美国的讨论很快就会开始."
这名消息人士拒绝署名,因为他未获授权向媒体披露信息.他也没有透露韩美两国将何时开始有关伊朗石油供应的讨论.(完)
--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍
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