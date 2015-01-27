韩国、中国警告日本不要改变对战争历史的道歉

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透首尔1月27日 - 日本首相安倍晋三将在纪念二战结束70周年时发表战后纪念讲话，韩国和中国周二警告日本不要改变20年前对战争历史的道歉。
安倍稍早表示，他打算在声明中表达对战争的悔恨，其内阁亦支持过去的道歉，但他暗示不会原封不动地沿用1995年时任日本首相村山富市发表的“村山谈话”的措辞。
韩国外交部发言人鲁光镒周二在记者会上表示，日本政府必须牢记日本前任首相们在道歉中所使用的“每段话的历史分量”。
鲁光镒还指出，日本应该学习德国领导人对纳粹历史悔恨和负责的持续态度。
中国外交部发言人华春莹周一称，“我们关注日本政府和领导人对过去那段侵略历史采取什么态度，对外发出什么信息。”
“是否认淡化侵略历史、继续将那笔负资产背下去？还是真诚深刻反省侵略历史、轻装前行？国际社会拭目以待。”华春莹在记者会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。