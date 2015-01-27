韩国、中国警告日本不要改变对战争历史的道歉

路透首尔1月27日 - 日本首相安倍晋三将在纪念二战结束70周年时发表战后纪念讲话，韩国和中国周二警告日本不要改变20年前对战争历史的道歉。

安倍稍早表示，他打算在声明中表达对战争的悔恨，其内阁亦支持过去的道歉，但他暗示不会原封不动地沿用1995年时任日本首相村山富市发表的“村山谈话”的措辞。

韩国外交部发言人鲁光镒周二在记者会上表示，日本政府必须牢记日本前任首相们在道歉中所使用的“每段话的历史分量”。

鲁光镒还指出，日本应该学习德国领导人对纳粹历史悔恨和负责的持续态度。

中国外交部发言人华春莹周一称，“我们关注日本政府和领导人对过去那段侵略历史采取什么态度，对外发出什么信息。”

“是否认淡化侵略历史、继续将那笔负资产背下去？还是真诚深刻反省侵略历史、轻装前行？国际社会拭目以待。”华春莹在记者会上说道。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。