韩国称日本须付诸行动治疗战争伤痛

路透首尔1月4日（记者 Jack Kim） - 韩国当选总统朴槿惠周五称，日本需要承认殖民历史；日本在韩国的殖民历史和独岛之争导致日韩关系紧张。

日本首相安倍晋三曾表示，希望发表一个声明替代1995年的战争道歉声明，此举料激怒韩国和中国。

朴槿惠的发言人Cho Yoon-sun称，朴槿惠在首尔对安倍晋三的特使额贺福志郎表示：“双方必须正确认识历史，营造和谐与合作的未来，因此韩日建立互信非常重要。”

“正确认识历史”反映韩国希望日本承认战争和殖民期间的罪行，日本称已经承认罪行，但是韩国认为日本并未达到要求。

“老一辈人必须承担治疗伤痛的责任，不能成为后人的羁绊。”Cho Yoon-sun引述朴槿惠的话称。

一些抗议者在额贺福志郎到达前聚集在金浦机场，其中一男子以刀切腹，后被送往医院。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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