韩国多名议员登上日韩争议岛屿

路透首尔10月23日电---韩国多名议会成员周二登上与日本存有争议的岛屿，或加剧日韩关系的紧张。

韩国总统李明博8月也作出相同举动，成为首个登上该岛的韩国领导人，引发日本召回驻韩大使。不过日韩争议因後来更为紧急的中日钓鱼岛争端而淡出视野。

这些岛屿被韩国称为独岛（Dokdo），被日本称为竹岛（Takeshima），现由韩国控制，与日本的距离和同韩国的距离相当。

该岛上一名警官称，这些议员听取了关於岛上海岸警卫以及其他活动的简报，这是议会防卫委员会“审查”的一部分。这些议员乘直升机到达该岛。

日本向韩国大使提出正式抗议。

“我们已确认，（韩国）议员们登上了竹岛，”日本内阁官房长官藤村修（Osamu Fujimura）在东京对记者表示。“竹岛是日本领土，如此举动完全不可接受。”

日本曾表示，将就该岛问题诉诸国际法庭。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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