韩美对安倍参拜靖国神社表示遗憾

中国3月财新制造业PMI降至51.2 新出口订单自高位回落
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透首尔12月26日 - 韩国周四表示，日本首相安倍晋三参拜靖国神社是一种可悲的、错误的行径，伤害了两国关系。
韩国文化体育观光部长官刘震龙(Yoo Jin-Ryong)表示：“我们无法抑制对此事的遗憾和愤怒。”
对于很多韩国人而言，靖国神社让他们回想起日本在1910-1945年间对朝鲜半岛的野蛮侵占。
周四，美国对日本首相安倍参拜靖国神社表示失望。安倍此举已经引发了中国和韩国的严厉谴责。
美国驻日本大使馆在声明中表示：“日本是可贵的盟国和朋友。但美国对日本领导人采取的这一恶化与邻国关系的行为表示失望。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月1日 - 中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张，但步伐有所放缓，生产、新订单、就业、库存等指数均较前月下降，上月拉动PMI的主要动力新出口订单亦降至三个月低点，这与稍早公布的官方PMI超预期走势形成对比。
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。