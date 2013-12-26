韩美对安倍参拜靖国神社表示遗憾

路透首尔12月26日 - 韩国周四表示，日本首相安倍晋三参拜靖国神社是一种可悲的、错误的行径，伤害了两国关系。

韩国文化体育观光部长官刘震龙(Yoo Jin-Ryong)表示：“我们无法抑制对此事的遗憾和愤怒。”

对于很多韩国人而言，靖国神社让他们回想起日本在1910-1945年间对朝鲜半岛的野蛮侵占。

周四，美国对日本首相安倍参拜靖国神社表示失望。安倍此举已经引发了中国和韩国的严厉谴责。

美国驻日本大使馆在声明中表示：“日本是可贵的盟国和朋友。但美国对日本领导人采取的这一恶化与邻国关系的行为表示失望。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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