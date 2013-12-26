韩美对安倍参拜靖国神社表示遗憾

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透首尔12月26日 - 韩国周四表示，日本首相安倍晋三参拜靖国神社是一种可悲的、错误的行径，伤害了两国关系。
韩国文化体育观光部长官刘震龙(Yoo Jin-Ryong)表示：“我们无法抑制对此事的遗憾和愤怒。”
对于很多韩国人而言，靖国神社让他们回想起日本在1910-1945年间对朝鲜半岛的野蛮侵占。
周四，美国对日本首相安倍参拜靖国神社表示失望。安倍此举已经引发了中国和韩国的严厉谴责。
美国驻日本大使馆在声明中表示：“日本是可贵的盟国和朋友。但美国对日本领导人采取的这一恶化与邻国关系的行为表示失望。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。