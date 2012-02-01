日韩希望美国明确制裁伊朗政策

路透东京/首尔2月1日电---政府官员周三表示，日韩两国官员将很快在华盛顿会见美国官员，明确两国根据美国新制裁政策可进口伊朗石油的数量。

日本和韩国分别是世界第三大和第五大石油消费国。

两国均从伊朗进口大量原油，但他们均面临缩减伊朗石油进口、争取美国制裁豁免的压力。美国法律规定将对与伊朗央行进行贸易往来的金融机构进行制裁，以迫使伊朗放弃核计划。

日本外务省表示，代表团周四将在华盛顿举行会谈，继续双方的磋商活动，并寻求明确法律解释。

一名政府官员表示：“我们在举行会谈前不知道美国人的意图。”

这名官员表示，日本将解释该国与伊朗进行贸易的性质，并要求美国豁免对日本银行的制裁。他表示，但预计不会就具体措施达成一致。

韩国外交部表示，一个技术小组计划访问美国，讨论制裁伊朗的问题，但没有提供出访细节。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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