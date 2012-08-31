朝日举行罕见会谈 同意继续进行高级别会谈

中国国家安监总局原局长杨栋梁受贿2849万余元获刑15年--北京第二中院
路透北京2月21日 - 北京市第二中级人民法院周二公开宣判国家安全生产监督管理总局原局长杨栋梁受贿、贪污一案，其受贿2,849万余元人民币获刑15年。杨栋梁当庭表示服判，不上诉。
路透东京8月31日电---朝鲜与日本周五结束四年来的首次直接会谈，并就双方再次举行会谈达成共识。这是朝鲜近期试图摆脱孤立的最新迹象。
朝鲜年轻的新领导人金正恩一直努力改变形象，并释出计划改革经济的信号。
日本内阁官房长官藤村修（Osamu Fujimura）在例行记者会上称：“双方将作出安排，在（下次）政府间会谈中，磋商双方都感兴趣的一系列广泛问题。”
朝日本周举行的是工作级别会谈，下轮会谈则会由双方的高官参加，但具体日期尚未确定。
“显然，日本强烈关切上世纪发生的朝鲜绑架日本人质问题……除此之外，我们可能还会磋商安全相关问题。”
藤村修称，朝日下一轮高级别会谈会“尽早”在北京举行。
当被问及日本是否承诺向朝鲜提供援助、或在其他问题上让步，换取将绑架问题提到谈判议题中，藤村修没有正面给予回答，只是说双方才进行了初步会谈。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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