朝日举行罕见会谈 同意继续进行高级别会谈

路透东京8月31日电---朝鲜与日本周五结束四年来的首次直接会谈，并就双方再次举行会谈达成共识。这是朝鲜近期试图摆脱孤立的最新迹象。

朝鲜年轻的新领导人金正恩一直努力改变形象，并释出计划改革经济的信号。

日本内阁官房长官藤村修（Osamu Fujimura）在例行记者会上称：“双方将作出安排，在（下次）政府间会谈中，磋商双方都感兴趣的一系列广泛问题。”

朝日本周举行的是工作级别会谈，下轮会谈则会由双方的高官参加，但具体日期尚未确定。

“显然，日本强烈关切上世纪发生的朝鲜绑架日本人质问题……除此之外，我们可能还会磋商安全相关问题。”

藤村修称，朝日下一轮高级别会谈会“尽早”在北京举行。

当被问及日本是否承诺向朝鲜提供援助、或在其他问题上让步，换取将绑架问题提到谈判议题中，藤村修没有正面给予回答，只是说双方才进行了初步会谈。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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