韩国搁置与日本签署争议军事协议

路透首尔6月29日电（记者 Jack Kim）---因国内的反对声浪，韩国周五推迟与日本签署一项共享敏感军事信息的协议。批评人士称，协议是通过幕後密谋达成的。

这项协议旨在加强韩国与日本的数据共享及保护合作，特别是相关朝鲜的数据。

近年来，日本同韩国的经济关系及文化交流非常频繁，但两国却在一个边远岛屿的主权问题上存在争议，而且韩国人与日本的历史宿怨也深深存在。

韩国自由反对派民主统合党（Democratic United Party）领导人李海瓒（Lee Hae-chan）称：“政府正在试图将这个国家的机密军事情报拱手相让给日本自卫队。”

总统李明博政府面临的政治压力与日俱增，他们已承认协商过程不够透明，从而导致协议签署推迟。

韩国外交部一位官员称，这项协议将在进一步磋商後再行签署。

“我们已经意识到有必要与国会举行磋商，之後将会寻求签署协议，”该官员说。（完）编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。