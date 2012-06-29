韩国搁置与日本签署争议军事协议

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透首尔6月29日电（记者 Jack Kim）---因国内的反对声浪，韩国周五推迟与日本签署一项共享敏感军事信息的协议。批评人士称，协议是通过幕後密谋达成的。
这项协议旨在加强韩国与日本的数据共享及保护合作，特别是相关朝鲜的数据。
近年来，日本同韩国的经济关系及文化交流非常频繁，但两国却在一个边远岛屿的主权问题上存在争议，而且韩国人与日本的历史宿怨也深深存在。
韩国自由反对派民主统合党（Democratic United Party）领导人李海瓒（Lee Hae-chan）称：“政府正在试图将这个国家的机密军事情报拱手相让给日本自卫队。”
总统李明博政府面临的政治压力与日俱增，他们已承认协商过程不够透明，从而导致协议签署推迟。
韩国外交部一位官员称，这项协议将在进一步磋商後再行签署。
“我们已经意识到有必要与国会举行磋商，之後将会寻求签署协议，”该官员说。（完）编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。