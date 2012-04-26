独家：韩国6月开始将大幅削减伊朗原油进口--消息

路透首尔/新加坡4月26日电---业内及企业消息人士透露,韩国将从6月开始大幅削减从伊朗进口原油,因西方加强制裁使得难以对油轮进行投保.

大幅削减进口将迫使伊朗进一步丧失市场份额,这样伊朗就要把更多的原油储存起来,其已经部署一半以上的超大型油轮存储待售船货.

伊朗在亚洲的四大原油客户今年全部削减进口,其他出口国则提高销售,填补缺口.

行业消息人士告诉路透,韩国购买伊朗原油的两个买家之一--Hyundai Oilbank,将自6月起停止提货.但另一个更大的买家SK Energy仍将按既定计划,提取之前双方商定的年供原油量至少到6月底.

SK Energy为韩国最大的炼油商,目前正与政府协商希望为运送伊朗原油的油轮投保.

消息人士称,如果政府不同意,SK Energy将别无选择,只有停止购买伊朗原油.由於未获准向媒体透露该信息,消息人士要求匿名.

"局势不在我们的控制之内,"其中的一名消息人士表示."我们希望通过政府之间协作能解决所有问题."(完)

--编译 李爽/李春喜;审校 田建华/蔡美珍

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