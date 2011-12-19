朝鲜形势扰动中国股市 盘中V型反抽并不意味反转行情到来

12月19日在合肥一家证券营业所拍到的图片。 REUTERS/Stringer

* 中国A股周一出现盘中V型反抽,收市扳回大多失地

* 基本面未变,短期仅有超跌反弹行情

* 朝鲜形势扰动A股,军工股借机大涨

作者 林琦

路透上海12月19日电---中国股市周一走势出现戏剧性一幕,在早盘因周末利好传言未兑现而创下33个月盘中新低後,午後股指却一路上扬,终盘几乎收回全部失地,军工股领涨大盘,走势强劲.

熊市中投资者情绪容易出现极端,利好传言未兑现及海外突发因素,令投资者今日上午相当悲观,但午後部分板块的活跃走势及大盘逐波上扬,仍吸引部分场外资金入市抄底.分析师指出,由於基本面仍无大的改观,近期股指既使超跌反弹,力度亦会较弱.

"本来上周五反弹是因为有利好传言,但周末没什麽利好,大盘(早上)就下来了."国泰君安首席策略分析师钟华指出,"市场低迷时,投资者的联想更丰富一点,对未来也看得更悲观一点."

长江证券分析师宋中庆则表示,朝鲜最高领导人金正日病逝,给东北亚地区带来一些不稳定因素,周边国家股市大跌上午给A股带来一些压力.不过随着时间推移,恐惧情绪逐步消散,A股大盘午後扳回大多跌幅.

朝鲜官方媒体周一报导称,该国领导人金正日乘火车出行时心脏病发去世.这引发外界对该国政权及其核计划的担心.该消息传出後,亚洲股市走低,其中韩国股市跌幅最高达5%,美国股指期货亦扩大跌幅.

中国股市沪综指.SSEC周一收报2,218.235点,跌6.605点,或0.3%.盘中一度跌至2,164.887点,不仅将上周五的涨幅尽数吞掉,又创下33个月来的新低.

上周五市场一度传出汇金增持银行股、新股发行减速以及政策托市等利好传闻.不过周末却没有实质利好出现,除了RQFII试点一如预期在年底前启动外,证监会官员上周六还透过证券媒体吹暖风,证监会正研究鼓励更多长期资金入市,鼓励公募基金、养老基金、社保基金、保险资金等机构协调发展.

这与证监会主席郭树清上周四的表态几乎一致.他在财经年会上曾建议,国内养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金,投资股市获取收益.

**RQFII:态度大於实质**

对於RQFII即将启动的消息,宋中庆认为,由於近阶段小QFII的绝大部分资金将投向债市,因此对A股市场的实质影响并不大.

中国证监会和央行等近日联合发布人民币合格境外机构投资者(RQFII)境内证券投资试点办法,允许国内券商和基金公司香港子公司到大陆证券市场投资,初期试点总额度为200亿元.

不过业内普遍预期,初期试点时,RQFII的八成资金需投向债市.这意味近阶段只有40亿元增量资金可以流入股市.

华西证券分析师毛胜认为,导致市场下跌的其他因素尚未消除,包括经济基本面、资金面及全球不景气等依然存在.短期大盘可能继续下行并探底,下一支撑点位为2,100点.

"最近的操作策略是,跌得多就买一点,涨得多就减."宋中庆建议.

**海外因素干扰**

朝鲜最高领导人金正日病逝,亦给A股大盘带来一些外来影响因素.

"金正日去世,对中国股市而言,应该来说会有心理上面的冲击."中信建投证券研究发展部策略分析师郑联盛指出,"更多是间接的影响,...毕竟东北亚的稳定,对於中国经济增长的影响是明显的."

不过国海证券首席策略分析师桑俊认为,中国股市还是更看重内在的影响因素,比如明年上市公司盈利的下滑幅度等.从经济角度来看,朝鲜对於全球的影响就不大,这个影响因素更多体现在政治格局上.

朝鲜领导人的辞世,给国内短线投资者提供了炒作题材,军工板块今日表现较好,沪股中兵光电(600435.SS)率先冲高并收於涨停,深市航天科技(000901.SZ)亦收涨8.88%.(完)

(北京中文部李文科,康熙泽和尹嫄婷对此文亦有贡献)