韩国表示愿与朝鲜重启对话

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透首尔1月5日电（记者 Jeremy Laurence/Christine Kim）---韩国周四表示，尽管朝鲜恶言相对，韩国仍希望重启朝韩对话。
韩国外交部长金星焕（Kim Sung-Hwan）在首尔新闻吹风会上称："我们愿与朝方对话。现在决定权在朝鲜。"
金星焕表示，朝鲜似乎尚未决定"与外界沟通的姿态"。
他还称，韩国无法判断朝鲜现状，朝鲜"伟大的接班人"金正恩似乎有意施展其对军队的影响力。
外界对朝鲜所知甚少，朝鲜国有媒体上月宣布金正日去世时，美国及其盟友韩国似乎有些措手不及。
金正日去世後，尽管官员称朝鲜接班进程似乎顺利进行，但朝鲜关闭了边境，完全与外界切断联系。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。