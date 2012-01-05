韩国表示愿与朝鲜重启对话

安倍晋三夫人与陷入低价购地丑闻的学校断绝关系

路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。