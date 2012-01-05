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时事要闻 | 2012年 1月 5日 星期四 17:17 BJT

韩国表示愿与朝鲜重启对话

路透首尔1月5日电（记者 Jeremy Laurence/Christine Kim）---韩国周四表示，尽管朝鲜恶言相对，韩国仍希望重启朝韩对话。

韩国外交部长金星焕（Kim Sung-Hwan）在首尔新闻吹风会上称："我们愿与朝方对话。现在决定权在朝鲜。"

金星焕表示，朝鲜似乎尚未决定"与外界沟通的姿态"。

他还称，韩国无法判断朝鲜现状，朝鲜"伟大的接班人"金正恩似乎有意施展其对军队的影响力。

外界对朝鲜所知甚少，朝鲜国有媒体上月宣布金正日去世时，美国及其盟友韩国似乎有些措手不及。

金正日去世後，尽管官员称朝鲜接班进程似乎顺利进行，但朝鲜关闭了边境，完全与外界切断联系。（完）

编译：黎黎　发稿：张家伟

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