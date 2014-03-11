朝鲜采用复杂的对策规避制裁--联合国报告

路透首尔3月11日 -联合国一份报告称，朝鲜制定了复杂的对策来规避联合国制裁，包括可能借其驻外使馆为非法的武器贸易提供便利。

一个由八人组成的联合国专家组怀疑，朝鲜驻古巴和新加坡大使馆为该国被禁的军火贸易提供便利，包括运输去年7月在巴拿马被扣的战斗机和导弹部件。

报告还指出，朝鲜采取更加完善的金融对策，为其购买违禁和特许物品作掩饰。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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