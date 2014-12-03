朝鲜要求所有与金正恩重名的朝鲜人改名--报导

朝中社12月2日公布的朝鲜领导人金正恩的照片。 REUTERS/KCNA

路透首尔12月3日 - 韩国国家电视台KBS周三报导称，朝鲜要求与领导人金正恩同名的朝鲜人改名字。

朝鲜之前也禁止国民使用与前领导人金日成和金正日相同的名字。这是朝鲜宣扬个人崇拜的行动之一。

KBS援引一名朝鲜官员的说法称，新出生的婴儿不得起名为金正恩；与金正恩同名的人必须停止使用这个名字，并在出生证和居住登记证上修改名字。

报导指出，金正恩的父亲金正日2011年发布了此命令。金正日2011年12月去世，金正恩接手政权。

韩国统一部无法立即确认该报导，但称这似乎是真实的。

“这样的禁令非常有可能，因为金正日和金日成时代都有过同样的政策。”韩国统一部一名官员说道。

（完）编译：李富强 发稿：王燕焜

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