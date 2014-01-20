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时事要闻 | 2014年 1月 20日 星期一 09:01 BJT

韩国贸易官员在利比亚遭绑架--报道

路透首尔1月20日 - 韩联社周一援引韩国外交部消息称，韩国一名贸易官员在利比亚被绑架。

韩联社报道称，遭绑架的官员是韩国大韩贸易投资振兴公社(KOTRA)驻利比亚的黎波里贸易馆馆长Han Seok-woo。

据报道，该官员是在韩国时间周一凌晨被四名男子绑架的。

韩国外交部拒绝进一步置评。（完）

编译：程芳 发稿：王琛

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