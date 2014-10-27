经济刺激推动韩国家庭负债猛增 但有弄巧成拙之嫌

2013年8月6日在首尔商业区拍到的图片。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透首尔10月27日 - 在新任财长大规模经济刺激政策的影响下，韩国家庭债务创下八年来最快增速；不过，随着全球增长放缓，政府的刺激措施可能弄巧成拙，并加大通缩压力。

如果这样，将具有特别的讽刺意味，因为财长崔炅焕曾一再警告称，韩国面临滑入日式通缩的风险。通缩使日本经济增长停滞了20年。

但分析师称，崔炅焕不会预见到自7月就职以来就开始席卷全球经济的寒流，他上台后立即着手推出逾110亿美元的经济刺激计划，以振兴韩国经济。

该措施的影响体现在韩国家庭的债务激增上面。央行数据显示，8-9月韩国家庭信贷净增长9.32万亿(兆)韩元(88.3亿美元)，主要用于购买住房。债务增长幅度为2006年11-12月以来最大。

自8月以来，韩国住宅购买和零售销售均迅猛增长，这也有两次降息的功劳。外界普遍认为央行是在政府压力之下做出降息决定的。

“(6月崔炅焕被任命时)普遍的看法是，尽管内需增长滞后，但全球经济应该无恙，但现在国内生产总值(GDP)数据显示，情况已经急转直下,”SG Securities驻首尔的分析师Oh Suk-tae表示。

周五公布的第三季GDP数据显示，韩国经济虽然自第二季的疲弱状态中反弹，但出口在一年来首次出现季度跌幅，使经济反弹显得黯然失色。

包括澳新银行和巴克莱在内的一些分析师仍指望，消费能在较短期内稳步回升。

不过分析师称，全球经济前景恶化以及韩国房地产市场持续疲软，或加剧家庭债务负担，并妨碍崔炅焕拉动经济增长的策略。

**高债务，通缩风险**

更糟的是，通缩压力可能加大，尤其是如果家庭开始把钱用于偿还债务而不是用于支出的话，这正是崔炅焕千方百计想要避免的。

“虽然我们总体上认为利率将会勉强下行以维持金融稳定，但家庭信贷加速增长的趋势出现放缓，将引发通缩风险。”瑞银驻香港的分析师Duncan Wooldridge在近期给客户的报告中称。

诚然，对韩国来说，通缩并不是近在眼前的风险，但人们的担忧还是与日俱增。韩国消费者物价指数(CPI)增幅今年料连续第二年持于1.5%以下，这将是韩国近代史以来首见，之前五年的CPI均值为3.3%。

鉴于通缩风险，崔炅焕已经放宽抵押贷款限制，并推出约400亿美元的公共支出和财政支持计划，其中包括110亿美元的刺激措施。

在一些市区的公寓大楼里，Hyundai Capital等消费金融公司发放的广告传单在告诉房主，崔炅焕举措推出后，他们能够再去借贷数以千万计的韩元。

韩国人的债务负担已达到年度可支配所得的1.6倍，居主要经济体前列，美国人在2007年时也只有1.4倍。而2007年之后的楼市泡沫破灭引爆了全球金融危机。

崔炅焕对于家庭债务可能造成严重问题的担忧不以为意，指称银行业强健，债务违约率不高，而且经济料将复苏，将使还债不成问题。

投资者尚未出现不安迹象，但高家庭债务一直是紧张时期资金外逃的理由。在2008年底，韩国因为外资卖盘，在三个月内动用了430亿美元储备。

韩国经济仰赖出口，目前面临其最大市场--中国经济放缓的威胁，欧元区经济疲软以及日圆贬值也带来冲击。日圆贬值削弱了韩国制造商的竞争力。

执政党新国家党的资深议员李汉九指称，韩国地产市场面临结构性挑战，增大了通货再膨胀的难度，这些挑战包括30-50岁人口减少，而这些人是最有可能的购房族。

“透过鼓励放贷来拉抬房地产价格，可能行不通了，”他表示。

“当大家都在忙着还债时，谁还会增加支出呢？”

图表：link.reuters.com/zyf33w(完)

(编译 李春喜/孙茉莉/戴素萍 审校 郑茵)

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