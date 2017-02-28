韩国乐天草率决定无异为虎作伥 中国不欢迎这样的乐天--新华

路透北京2月28日 - 针对乐天集团决定同意就“萨德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议，新华周一晚间发布时评指出，毋庸置疑，这将严重损害包括中国在内的本地区有关国家战略安全利益。乐天此次不计后果的草率决定，无异于为虎作伥。对于这样的乐天，中国不欢迎。

时评指出，闯过了选址问题这一关，“萨德”部署进程就完全掌控在韩国军方手里，“萨德”落地节奏将大大加快。

“在商言商，企业的任务是经营，目的是盈利。既想在国内政治上得分，又想在商业上获利，世界上没有这等一举两得的好事。乐天自己既然无法想清楚这样简单的问题，就让中国的老百姓来给出答案。”时评称。

近年来，中韩关系保持良好发展，为两国企业带来了无限商机，乐天就是最为典型的受益者之一。作为韩国排名前五的大企业，乐天在华业务涵盖领域广、收益大。乐天玛特超市、乐天免税店、好丽友等品牌为中国消费者所熟知。

截至2015年底，乐天集团旗下门店覆盖了中国24个省份。乐天免税店常年爆满，甚至不得不大幅扩建以招徕更多的中国游客，其总销售额的70%都来自中国消费者。

时评称，去年7月美韩决定在韩国部署“萨德”以来，中韩不仅政治关系遇冷，经贸、人文等各领域交往也受到了影响。可以预见的是，随着“萨德”入韩成为定局，两国间各领域顺利合作恐将受到更严重冲击。

“可以预见的是，随着‘萨德’入韩成为定局，两国间各领域顺利合作恐将受到更严重冲击。作为直接卷入部署进程的乐天，也难脱其咎，由此可能遭受的损失，也是它自己种下的苦果。”文章称。（完）